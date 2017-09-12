Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новости Сирии
Фонд Ахмата Кадырова выделил $14 млн на восстановление Великой мечети Алеппо
Общество
Полиция Владивостока ищет бомбу в торговом центре после показа «Матильды»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Полиция Владивостока ищет бомбу в торговом центре после показа «Матильды»

    16:37  12 Сентября 2017
    32

    Полиция Владивостока ищет бомбу в торговом центре после показа «Матильды»

    Владивосток, 12 сентября. Волна телефонных «минирований» докатилась и до Владивостока. Как стало известно, в полицию позвонили неизвестные и сообщили о заминировании сразу нескольких торговых центров приморской столицы.

    Так, во вторник экстренные службы города эвакуировали людей из торговых центров «Мебеля», «Михайловский», «Максим», «Седанка Сити». Среди заминированных объектов оказался ТЦ «Черемушки», в котором расположен кинозал, демонстрировавший скандальный фильм «Матильда».

    Подобная информация также поступила в отношении ТЦ «Заря», «Сфера-Маркет» и общежития «Дальрыбвтуза». Также эвакуированы люди с автовокзала на улице Русской.

    Официальный комментарий по этому поводу был опубликован УМВД Приморья. В сообщении указано, что в настоящее время принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, уточняется личность лжетеррористов. 

    Напомним, ранее сообщалось, что по столице Новосибирской области также прокатилась волна звонков о минировании зданий. Ночью из трех общественных мест эвакуировали людей.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Тимур Румянцев
    #минирование #владивосток
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 2437

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2349

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        18623

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3042

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4971
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        20:00   12 Сентября 2017
        4101
        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        19:49   12 Сентября 2017
        377
        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        16:06   12 Сентября 2017
        30266
        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        15:48   12 Сентября 2017
        2648