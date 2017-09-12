Полиция Владивостока ищет бомбу в торговом центре после показа «Матильды»

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Владивосток, 12 сентября. Волна телефонных «минирований» докатилась и до Владивостока. Как стало известно, в полицию позвонили неизвестные и сообщили о заминировании сразу нескольких торговых центров приморской столицы.

Так, во вторник экстренные службы города эвакуировали людей из торговых центров «Мебеля», «Михайловский», «Максим», «Седанка Сити». Среди заминированных объектов оказался ТЦ «Черемушки», в котором расположен кинозал, демонстрировавший скандальный фильм «Матильда».

Подобная информация также поступила в отношении ТЦ «Заря», «Сфера-Маркет» и общежития «Дальрыбвтуза». Также эвакуированы люди с автовокзала на улице Русской.

Официальный комментарий по этому поводу был опубликован УМВД Приморья. В сообщении указано, что в настоящее время принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, уточняется личность лжетеррористов.

Напомним, ранее сообщалось, что по столице Новосибирской области также прокатилась волна звонков о минировании зданий. Ночью из трех общественных мест эвакуировали людей.