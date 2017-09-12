В Приморье построят рыбоперерабатывающий комплекс

В Избранное

Владивосток, 12 сентября. Консорциум южнокорейских предприятий планирует построить рыбоперерабатывающий комплекс в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

Новый рыбоперерабатывающий комплекс построят в районе мыса Назимова во Владивостоке. Предприятие сможет выпускать до 40 тысяч тонн продукции в год. Инвестиции в проект составят не менее 130 млн долларов.

Предполагающий строительство рыбоперерабатывающего комплекса меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве подписан на полях Восточного экономического форума. Соглашение подписали Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и консорциум южнокорейских компаний: Korea Trading & Industries, UNICO Logistics, Korean Seafoods и управления порта Пусан Busan Port Authority.