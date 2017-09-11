Учитель рассказал о слезах зрителей после показа «Матильды» во Владивостоке
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Приморский край, 11 сентября. Режиссер Алексей Учитель доволен реакцией зрителей, которые первыми посмотрели скандальный фильм «Матильда» во Владивостоке.
Предпремьерный показ прошел в кинотеатре «Иллюзион Парк». При этом билеты были раскуплены за 40 минут.
Как отметил Учитель, многие зрительницы со слезами покидали зал.
«Никто не сказал, что это плохо… Всегда самое волнительное — это как воспримут зрители. Особенно первый показ. Конечно, приятно, что такая реакция», — цитирует его слова РИА Новости.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Москве перенесли официальный показ фильма «Матильда».