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Учитель рассказал о слезах зрителей после показа «Матильды» во Владивостоке
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    Учитель рассказал о слезах зрителей после показа «Матильды» во Владивостоке

    23:52  11 Сентября 2017
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    Учитель рассказал о слезах зрителей после показа «Матильды» во Владивостоке

    Приморский край, 11 сентября. Режиссер Алексей Учитель доволен реакцией зрителей, которые первыми посмотрели скандальный фильм «Матильда» во Владивостоке.

    Предпремьерный показ прошел в кинотеатре «Иллюзион Парк». При этом билеты были раскуплены за 40 минут.

    Как отметил Учитель, многие зрительницы со слезами покидали зал.

    «Никто не сказал, что это плохо… Всегда самое волнительное — это как воспримут зрители. Особенно первый показ. Конечно, приятно, что такая реакция», — цитирует его слова РИА Новости.

    Как ранее сообщал телеканал «360», в Москве перенесли официальный показ фильма «Матильда».

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    Автор: Алексей Громов
    #матильда #учитель
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