Учитель рассказал о слезах зрителей после показа «Матильды» во Владивостоке

Приморский край, 11 сентября. Режиссер Алексей Учитель доволен реакцией зрителей, которые первыми посмотрели скандальный фильм «Матильда» во Владивостоке.

Предпремьерный показ прошел в кинотеатре «Иллюзион Парк». При этом билеты были раскуплены за 40 минут.

Как отметил Учитель, многие зрительницы со слезами покидали зал.

«Никто не сказал, что это плохо… Всегда самое волнительное — это как воспримут зрители. Особенно первый показ. Конечно, приятно, что такая реакция», — цитирует его слова РИА Новости.