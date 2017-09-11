Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Юристы Трампа пытались отправить Кушнера в отставку
Россия
Путин назначил Сергея Грызыхина главой СУ СК РФ по Приморскому краю
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин назначил Сергея Грызыхина главой СУ СК РФ по Приморскому краю

    18:06  11 Сентября 2017
    181

    Путин назначил Сергея Грызыхина главой СУ СК РФ по Приморскому краю

    Владивосток, 11 сентября. Следственное управление СК РФ по Приморскому краю возглавил генерал-майор юстиции Сергей Грызыхин. Соответствующий указ в августе подписал президент РФ Владимир Путин.

    Зампредседателя СК РФ Илья Лазутов представил управлению нового руководителя. В мероприятии участвовали главный федеральный инспектор в Приморском крае, прокурор региона, председатель Приморского краевого суда, а также глава приморского УМВД РФ. Грызыхин поблагодарил президента и председателя СК РФ за доверие и пообещал приумножать успехи следствия в борьбе с преступностью.

    Ранее Грызыхин занимал пост главы Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. Он дважды переназначался на свой пост — в 2011 и в 2013 году.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Катерина Михайдили
    #путин #приморье #скр #грызыхин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 1611

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        1932

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        16227

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2588

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4648
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        5:07   12 Сентября 2017
        2276
        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        4:51   12 Сентября 2017
        140
        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        23:10   11 Сентября 2017
        416
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        2227