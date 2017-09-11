Путин назначил Сергея Грызыхина главой СУ СК РФ по Приморскому краю

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Владивосток, 11 сентября. Следственное управление СК РФ по Приморскому краю возглавил генерал-майор юстиции Сергей Грызыхин. Соответствующий указ в августе подписал президент РФ Владимир Путин.

Зампредседателя СК РФ Илья Лазутов представил управлению нового руководителя. В мероприятии участвовали главный федеральный инспектор в Приморском крае, прокурор региона, председатель Приморского краевого суда, а также глава приморского УМВД РФ. Грызыхин поблагодарил президента и председателя СК РФ за доверие и пообещал приумножать успехи следствия в борьбе с преступностью.

Ранее Грызыхин занимал пост главы Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. Он дважды переназначался на свой пост — в 2011 и в 2013 году.