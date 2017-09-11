Экс-глава поселения в Приморье проведет три года в колонии за служебный подлог

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Владивосток, 11 сентября. Экс-главу Тимофеевского сельского поселения Ольгинского района Приморья осудили на три года колонии за служебный подлог и пособничество в мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

Суд установил, что обвиняемая вступила в сговор с чиновниками из администрации Ольгинского района. Соучастницей преступления стала ее подчиненная.

«В ходе реализации преступного умысла, направленного на хищение земельных участков, расположенных на побережье залива Владимира Японского моря, чиновница сначала вносила в похозяйственные книги Тимофеевского сельского поселения заведомо ложные сведения о наличии у подставных лиц земельных участков, с учетом которых составлялись подложные выписки», — сообщили в прокуратуре.

После этого на основании выписок участки незаконно ставились на кадастровый учет, а затем по договорам дарения переходили в собственность. Однако фактически за передачу земли в собственность чиновники брали деньги. В результате мошенничества ущерб Ольгинскому району и Веселояровскому сельскому поселению составил более 13 млн рублей.

Экс-главу Тимофеевского поселения обвинили в преступлении по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Подсудимую с учетом ее состояния здоровья приговорили к трем годам колонии общего режима и лишили права занимать должности в госучреждениях, связанных с регистрацией сделок с недвижимостью, в течение полутора лет.

Женщина обжаловала приговор, однако Приморский краевой суд не удовлетворил апелляцию ее адвоката. Вердикт суда вступил в законную силу.