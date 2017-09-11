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Россия
Путин поручил властям усерднее работать на благо жителей Дальнего Востока
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    Путин поручил властям усерднее работать на благо жителей Дальнего Востока

    0:20  11 Сентября 2017
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    Путин поручил властям усерднее работать на благо жителей Дальнего Востока

    Владивосток, 11 сентября. Российский президент Владимир Путин во время работы Восточного экономического форума заявил, что властям региона выделяются немалые средства, но это не сказалось коренным образом на благосостоянии местных жителей.

    Глава государства отметил отток жителей с Дальнего Востока. Путин намерен изучить данный вопрос и поручить кабинету министров принять меры. Он отметил, что у него создалось впечатление, что для улучшения благосостояния жителей не предпринимаются достаточные меры.

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что согласно данным опроса, большинство россиян не рассматривают для себя возможность работы на Дальнем Востоке.

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    Автор: Настасья Шеркунова
    #владимир путин
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