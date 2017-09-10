Выборы в органы местного самоуправления начались в Приморье

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Владивосток, 10 сентября. Выборы в органы местного самоуправления начались в Приморском крае Российской Федерации. Об этом сообщил ТАСС.

Отмечается, что к восьми утра в Приморье открылись более 600 избирательных участков. 200 из них — во Владивостоке.

Следует отметить, что накануне во Владивостоке был задержан молодой человек, который, по версии следствия, подстрекал членов избирательного участка к подделке бюллетеней.

Сообщалось также, что подозреваемый является жителем Московской области.