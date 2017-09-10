Попытку подделать бюллетени пресекли во Владивостоке
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Владивосток, 10 сентября. Попытку подделать избирательный бюллетень пресекли во Владивостоке. Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что подозреваемым в подделке документа является житель Московской области. Предварительно установлено, что на протяжении месяца он склонял глав избирательных комиссий к подделке бюллетеней.
При передаче заполненных бюллетеней председателю комиссии предполагаемый злоумышленник был задержан.
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