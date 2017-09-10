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Владивосток, 10 сентября. Депутат Госдумы России Наталья Поклонская подвергла критике показ фильма «Матильда» во Владивостоке. Соответствующую запись она сделала на своей странице в социальной сети Facebook.

Поклонская считает, что картина Алексея Учителя является посягательством на духовную суть и память России. По ее убеждению, содержание картины оскорбляет чувства сотен тысяч верующих.

Поклонская также напомнила, что представляет интересы истца по иску к Учителю. В качестве меры обеспечения иска заявлено требование о приостановлении показов до рассмотрения дела по сути, напомнила депутат.

Ранее «Форма воды» Гильермо дель Торо удостоилась премии «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщала Газета.ru.