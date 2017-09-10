Рыбаки из Приморья поймали на удочку двухметровую акулу

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Ливадия, 10 сентября. Двухметровая акула стала добычей рыбаков в Приморском крае.

Сообщается, что крупная акула попалась на крючок рыболовов 7 сентября. Рыбаки с катера поймали на удочку акулу возле популярного пляжа в районе Ливадии.

Предположительно, необычный улов является сельдевой акулой, которая не представляет опасности для человека.

Случившееся было заснято на видео. Снимающий отметил, что акула, подвешенная на катере, выше его роста. Также рыбаки пригласили туристов приезжать в Ливадию, пошутив, что им нечем кормить акул.