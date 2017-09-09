В Приморье загорелся автобус с пассажирами

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Владивосток, 9 сентября. На севере Приморского края загорелся рейсовый автобус, пострадал один человек. Об этом сообщает сайт «Вести Приморье».

Инцидент произошел 9 сентября около 5.00 по местному времени (8 сентября 22.00 мск) на трассе Дальнегорск - Каменка. Загорелся автобус, выполнявший рейс Владивосток - Терней.

В результате пожара ожоги получил водитель. Пассажиры своевременно покинули автобус и не пострадали.

Напомним, ранее стало известно о ДТП с участием двух автобусов в Ростовской области. В одном из автобусов находились дети, сообщает Газета.ru.