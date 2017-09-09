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Молодые ученые из Приморья получат миллионы на свои исследования
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    Молодые ученые из Приморья получат миллионы на свои исследования

    5:52  9 Сентября 2017
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    Молодые ученые из Приморья получат миллионы на свои исследования

    Владивосток, 9 сентября. Три молодых ученых Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) получили миллионные гранты. Об этом со ссылкой на представителей университета сообщает Deita.ru.

    Гранты получили авторы проектов в области естественных, технических и гуманитарных наук. Первый грант  касается разработки соединений с анальгетическим и противоопухолевым эффектом, второй связан с исследованием микротурбин. Грант в области гуманитарных наук получил проект под названием «Коммунитаризм как смысловой контекст сотрудничества России и стран Восточной Азии».

    По данным издания, пилотные гранты распределены по итогам прошедшего в рамках Восточного экономического форума конкурса. Всего выделено шесть миллионов рублей, на реализацию каждого проекта предусмотрено по два миллиона рублей.

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    Автор: Виталий Малясев
    #ученые #наука #владивосток #двфу #грант
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