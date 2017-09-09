Во Владивостоке на два месяца перекроют улицу Володарского

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Владивосток, 9 сентября. На улице Володарского во Владивостоке на два месяца ограничат движение и парковку. Об этом со ссылкой на управление дорог и благоустройства сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничения вводятся в связи с капитальным ремонтом ливневой канализации. Парковка и движения будут ограничены с 9 сентября по 10 ноября на участке от ул. Всеволода Сибирцева до дома №3 по ул. Володарского. Объезжать закрытый участок автомобилистам рекомендуют по улицам Пушкинской, Капитана Шефнера и Всеволода Сибирцева.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что на Восточном экономическом форуме были показаны подготовленный японским бюро Nikken Sekei план развития Владивостока и план благоустройства общественных пространств от КБ «Стрелка».