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Во Владивостоке на два месяца перекроют улицу Володарского
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    Во Владивостоке на два месяца перекроют улицу Володарского

    5:18  9 Сентября 2017
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    Во Владивостоке на два месяца перекроют улицу Володарского

    Владивосток, 9 сентября. На улице Володарского во Владивостоке на два месяца ограничат движение и парковку. Об этом со ссылкой на управление дорог и благоустройства сообщает пресс-служба администрации города.

    Ограничения вводятся в связи с капитальным ремонтом ливневой канализации. Парковка и движения будут ограничены с 9 сентября по 10 ноября на участке от ул. Всеволода Сибирцева до дома №3 по ул. Володарского. Объезжать закрытый участок автомобилистам рекомендуют по улицам Пушкинской, Капитана Шефнера и Всеволода Сибирцева.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что на Восточном экономическом форуме были показаны подготовленный японским бюро Nikken Sekei план развития Владивостока и план благоустройства общественных пространств от КБ «Стрелка».

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    Автор: Алексей Громов
    #владивосток #ремонт дорог #перекрытие
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