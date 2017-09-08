Заключенный сколотил банду из несовершеннолетних, находясь в тюрьме в Находке

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Владивосток, 8 сентября. Отбывающий наказание 28-летний мужчина создал в Находке банду, основу которой составили несовершеннолетние лица. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, на счету преступной группировки не менее пяти краж. Заключенный и шесть его несовершеннолетних сообщников вскоре предстанут перед судом.

Уточняется, что обвинительное заключение содержит доказательную базу по пяти случаям краж в магазинах города Находка Приморского края Российской Федерации.

Ранее сообщалось о жестоком убийстве жительницы Владивостока.