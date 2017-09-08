На выборах в Приморье ожидают невысокую явку

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Владивосток, 8 сентября. Явка на выборы депутатов и глав населенных пунктов в Приморском крае Российской Федерации будет очень невысокой. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы избирательной комиссии Владивостока Николая Кичатова, общее количество избирателей во Владивостоке составляет 445 тысяч.

Тем не менее, краевые комиссии не ожидают особой избирательной активности. Ожидается явка «не менее 15%». Это крайне низкий показатель, — пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит турнир по дзюдо во Владивостоке.