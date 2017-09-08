Пьяный житель Приморья избил и переехал на машине свою возлюбленную

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Владивосток, 8 сентября. В Хасанском районе Приморского края перед судом предстанет 25-летний местный житель, который будучи в сильном алкогольном опьянении в ходе ссоры переехал свою девушку, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Прокуроры утвердили обвинительное заключение по делу в отношении жителя Хасанского района, обвиняемого по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Следователи установили, что молодой человек разругался со своей 26-летней девушкой. Будучи сильно пьяным он несколько раз ударил ее по голове.

Этого молодому человеку показалось мало. Он сел в машину и наехал на девушку. А после сбежал с места преступления.

«В результате этого, потерпевшей были причинены различные телесные повреждения, в том числе закрытая тупая травма таза, переломы лонных и седалищных костей, закрытый перелом боковых масс крестца и др», — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура направила дело в суд для рассмотрения по существу.