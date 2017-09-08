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Житель Владивостока более 100 раз ударил ножом соседку по коммуналке
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    Житель Владивостока более 100 раз ударил ножом соседку по коммуналке

    13:10  8 Сентября 2017
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    Житель Владивостока более 100 раз ударил ножом соседку по коммуналке

    Владивосток, 8 сентября. Страшной трагедией закончилась ссора соседей по коммунальной квартире во Владивостоке. Как сообщили в пресс-службе приморской прокуратуры, житель коммуналки более 100 раз ударил ножом свою соседку.

    Согласно приведенным данным, 29-летний житель Владивостока, вооруженный ножом, напал на свою соседку в общем коридоре коммунальной квартиры. Мужчина нанес жертве множество ударов в область головы и по телу ножом. Уточняется, что эксперты зафиксировали более 100 ножевых ранений на теле убитой.

    Выяснилось, что преступник страдает психическим расстройством, что также подтвердили результаты судебно-психиатрической экспертизы. В момент убийства мужчина не осознавал своих действий.

    По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас фигуранту дела оказывается принудительная психиатрическая помощь в стационарных условиях.

    Как сообщало агентство URA.RU, ранее Курчатовский районный суд Челябинска отправил на принудительное лечение 25-летнего жителя города Дмитрия Горбунова, зарезавшего школьницу из-за мобильного телефона.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #убийство #владивосток
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