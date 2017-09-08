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Жители Владивостока за день раскупили все билеты на эксклюзивный показ «Матильды»
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    Жители Владивостока за день раскупили все билеты на эксклюзивный показ «Матильды»

    10:47  8 Сентября 2017
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    Жители Владивостока за день раскупили все билеты на эксклюзивный показ «Матильды»

    Владивосток, 8 сентября. Жители Владивостока меньше, чем за сутки раскупили билеты на эксклюзивный показ фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. В продажу поступило около 400 билетов стоимостью 350 и 700 рублей.

    Впервые нашумевшую «Матильду» на большом экране покажут зрителям в «Иллюзион парке». На время киносеанса, скорее всего, будут усилены меры безопасности.

    «Все билеты на сеанс уже раскуплены, хотя решение о показе кинокартины приняли буквально вчера», — сообщили агентству «Интерфакс — Дальний Восток» в сети кинотеатров «Иллюзион».

    Жители Владивостока за день раскупили все билеты на эксклюзивный показ «Матильды»

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг фильма «Матильда», передает Газета.Ру. Он заявил, что противоправные действия, направленные против выхода картины, будут пресекаться. 

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    Автор: Борис Любимов
    #матильда #владивосток
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