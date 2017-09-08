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Почти все страны АТР проявляют интерес к развитию Северного морского пути — Путин
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    Почти все страны АТР проявляют интерес к развитию Северного морского пути — Путин

    8:15  8 Сентября 2017
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    Почти все страны АТР проявляют интерес к развитию Северного морского пути — Путин

    Владивосток, 8 сентября. Владимир Путин отметил важность Северного морского пути для России и интерес к нему у стран Азиатско-Тихоокеанского региона.  Соответствующее мнение президент России высказал во время посещения судостроительного комплекса «Звезда» в бухте Белый Камень.

    Владимир Путин поздравил сотрудников предприятия с закладкой четырех кораблей снабжения усиленного ледового класса, отметив, что суда строятся по заказу «Роснефти». По словам президента, они будут укреплять потенциал нефтегазовой компании и всего топливно-энергетического комплекса страны.

    Путин  также заявил, что корабли будут содействовать развитию Северного морского пути, который президент назвал чрезвычайно важным для России проектом. Глава государства подчеркнул, что к пути проявляют интерес почти все страны Азиатско-Тихоокеанского региона.   

    «И не только для страны. Может быть, вы видели, следили за ходом форума во Владивостоке. Практически все страны региона проявляют к нему интерес», — сказал президент.

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    Автор: Виталий Малясев
    #путин #россия #владивосток #атр
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