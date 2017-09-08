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Владивосток, 8 сентября. Владимир Путин отметил важность Северного морского пути для России и интерес к нему у стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Соответствующее мнение президент России высказал во время посещения судостроительного комплекса «Звезда» в бухте Белый Камень.

Владимир Путин поздравил сотрудников предприятия с закладкой четырех кораблей снабжения усиленного ледового класса, отметив, что суда строятся по заказу «Роснефти». По словам президента, они будут укреплять потенциал нефтегазовой компании и всего топливно-энергетического комплекса страны.

Путин также заявил, что корабли будут содействовать развитию Северного морского пути, который президент назвал чрезвычайно важным для России проектом. Глава государства подчеркнул, что к пути проявляют интерес почти все страны Азиатско-Тихоокеанского региона.