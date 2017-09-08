Путин будет лично следить за выполнением плана строительства судов на СК «Звезда»

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Владивосток, 8 сентября. Владимир Путин будет следить за реализацией планов судостроительного комплекса «Звезда» по выпуску среднетоннажных и крупнотоннажных судов. Об этом президент России заявил во время посещения предприятия в пятницу.

«Сейчас важно как можно быстрее выйти на решение главной стратегической задачи - начать выпуск полноценной линейки средне- и крупнотоннажных судов и морской техники», — отметил Владимир Путин.

Президент сообщил, что знает об утверждении перспективного плана по загрузке предприятия до 2035 года. И подчеркнул, что не просто рассчитывает на его исполнение, но и будет лично следить за этим.

Владимир Путин также отметил, что почти все работы на СК «Звезда» выполняются в срок, и похвалил сотрудников комплекса за развитие предприятия.