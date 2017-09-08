Видео жестокого ДТП с участием мотоцикла и легковушки во Владивостоке попало в Сеть

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Владивосток, 8 сентября. В районе Владивостока Шаморы произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля, госпитализированы два человека. Момент аварии попал на запись видеорегистратора.

Мотоцикл двигался по главной дороге в сторону третьего пляжа, когда на дорогу начал выезжать легковой автомобиль. После этого мотоциклист завалил свое транспортное средство на бок.

По данным РИА VladNews, в момент ДТП мотоциклист был пьян. После аварии водителя и пассажирку мотоцикла доставили в больницу. У девушки диагностировали травму позвоночника, о характере травм мотоциклиста не сообщается.