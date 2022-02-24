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Рыжую лису засняли в центре Владивостока

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 19:42
Общество
Рыжую лису засняли в центре Владивостока
pixabay.com

Владивосток, 24 февраля. Лиса попала в объектив местной жительницы в центре Владивостока. Вероятно, животное случайно вышло к людям в поисках еды.

Оказавшись в людном месте, лиса не испугалась, а чувствовала себя вполне нормально. Местные жители предположили, что животное заблудилось. Не исключено, что до Владивостока лиса добралась с Русского острова либо Эгершельда. Рыбаки иногда подкармливают животных.

Ранее в Сети появилось видео прогулки медведя по Сочи. Фотограф Юрий Дорош порадовал своих подписчиков новым роликом. Он снят на заснеженных горах в Краснодарском крае. На ролик попало передвижение мамы-медведицы и ее малышей. Пользователи удивились, почему медведи не спят, а блуждают по горам. Многих позабавило, как животные пытаются увернуться от дующего в мордочки ветра.

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