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Минимум семь детенышей родились в семействах тюленей Дальневосточного морского заповедника

Общество
Минимум семь детенышей родились в семействах тюленей Дальневосточного морского заповедника
pixabay.com

Владивосток, 21 февраля. Новое оборудование в Дальневосточном морском заповеднике в Приморском крае позволило сделать уникальные кадры из жизни тюленей.

Благодаря камерам с 30-кратным увеличением у ученых есть возможность получать ранее недоступную информацию. В Дальневосточном морском заповеднике размножается ларга. На видео, снятом в зоосаде, попали мать и новорожденный тюлененок. Семейство расположилось на берегу острова в Восточном участке ООПТ. Всего на пляжах заповедника в феврале замечено шесть новорожденных тюленей.

Центр оказания помощи ластоногим в Репино ранее подсчитал, сколько нерп спасли сотрудники за последние восемь лет. Специалистам удалось оказать помощь более 130 животным. Сейчас в центре обновляют бассейный комплекс для реабилитации нерп. Его ремонт завершится в марте.

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