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Город Спутник на Дальнем Востоке планируют построить за 6 лет

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 14:53
Общество
Город Спутник на Дальнем Востоке планируют построить за 6 лет
Федеральное агентство новостей  /  Яна Сайдашева

Владивосток, 17 февраля. Строительство города Спутник на Дальнем Востоке планируют завершить в 2024-2028 году, заявил губернатор региона Олег Кожемяко.

Закладка инженерной инфраструктуры начнется уже в следующем году. Город Спутник будет расположен в пригороде Владивостока. Его построят на территории опережающего социально-экономического развития Надеждинская в Приморском крае. Соглашение о строительстве подписано в начале сентября 2021 года на Восточном экономическом форуме. Предполагается, что население города составит 300 тыс. человек.

Город-аэроспутник предложили создать на территории Омской области. Такую инициативу озвучил доцент, кандидат физико-математических наук Владимир Лизунов. Он рассчитывает, что город-аэроспутник станет центром притяжения Евразии.

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приморье спутник строительство
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