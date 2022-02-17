Глава автопредприятия во Владивостоке стал фигурантом уголовного дела о взятке

Владивосток, 17 февраля. Уголовное дело возбуждено против главы муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1». Его законность признала прокуратура города Владивосток.

Следствие считает, что в октябре прошлого года фигурант получил от индивидуального предпринимателя денежную сумму в размере 200 тысяч рублей за незаконное предоставление в аренду гаражных боксов. Последние являлись муниципальной собственностью. Стороны заключили сделку, но отказались от подписания договора аренды.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала внутренняя проверка, проведенная в администрации Владивостока. На главу муниципального предприятия неоднократно поступали жалобы от водителей и пассажиров общественного транспорта. В своих обращениях граждане говорили о коррупции и превышении полномочий директора «ВПОПАТ № 1». Ход расследования находится на контроле городской прокуратуры.

В Новосибирске по делу о взятке задержан бывший заместитель прокурора НСО Андрей Турбин. Он подозревается в «получении денег от представителей криминальных кругов».