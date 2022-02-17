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Непогода на три дня «парализовала» авиасообщение в Приморье

Общество
Непогода на три дня «парализовала» авиасообщение в Приморье
pixabay.com

Владивосток, 17 февраля. Рейсы по Приморскому краю отменяются уже третий день подряд из-за непогоды. Об этом сообщили в международном аэропорту столицы региона.

В начале недели полеты в города Приморского края отменялись из-за снегопада и плохой видимости. В четверг, 17 февраля, самолеты остались на стоянках в аэропорту из-за сильного ветра, пишет ТАСС.

«Сегодня по погодным условиям уже отменены рейсы в Кавалерово и Преображение. Из-за сильного ветра могут отмениться и остальные рейсы внутри Приморского края», — отметили в аэропорту.

Автовокзалы Владивостока продолжают осуществлять междугородние перевозки. На данный момент все рейсы проходят согласно расписанию. Отмены по погодным условиям пока не предвидится.

Непогода становится испытанием не только для воздушного транспорта, но и для большегрузов. Так, недавно водитель фуры застрял на скользкой дороге под Хабаровском. На подмогу ему выехали сотрудники регионального МЧС.

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