Прокуратура Приморья: никто не пострадал при утечке аммиака во Владивостоке

Владивосток, 9 февраля. На одном из приморских предприятий зафиксировали утечку аммиака. По данным региональной прокуратуры, в результате инцидента никто не пострадал.

Во время происшествия с территории производства были сразу же эвакуированы 420 работников — никто из них не получил травм. Городская поисково-спасательная служба выясняет, чем был спровоцирован выброс аммиака на объекте. Сейчас на месте инцидента проводят экологическую экспертизу.

«По предварительным данным, на территории предприятия произошла утечка аммиака, около трех литров. Общий объем хранящегося хладогена — семь тонн. Проводилась эвакуация работников цеха. Всего эвакуировано 420 работников за территорию производства», — передает РИА Новости.

Ранее грузовой автомобиль с баллонами газа в кузове свалился на парковку рядом со стройплощадкой во Владивостоке. Большегруз упал прямо на припаркованные автомобили.