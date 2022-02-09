Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 07:16
07:14
Политика
Политолог Рар сравнил виртуальную войну Украины и Запада с чумой
07:13
Политика
Россия положительно восприняла желание США обсудить принцип неделимой безопасности
07:04
Политика
Соловьева разозлили «глубокие оценки» качеств европейских политиков со стороны Байдена
06:56
Общество
Исторический жилой дом в центре Петербурга находится в аварийном состоянии
06:53
Олимпийские игры 2022
Еще пять человек на Олимпийских играх в Пекине оказались инфицированы коронавирусом
06:40
Общество
Алексей Учитель вывел в свет дочерей от Юлии Пересильд после расставания с актрисой
06:39
Происшествия
Прокуратура Приморья: никто не пострадал при утечке аммиака во Владивостоке
06:36
Общество
Новосибирский губернатор Андрей Травников заразился коронавирусом
06:27
Происшествия
Сотрудница мусороперерабатывающего завода в Москве нашла голову человека
06:26
Политика
«Коммерсантъ» опубликовал содержание военной доктрины Союзного государства
Все новости

Прокуратура Приморья: никто не пострадал при утечке аммиака во Владивостоке

Происшествия
Прокуратура Приморья: никто не пострадал при утечке аммиака во Владивостоке
vologda-portal.ru  /  Администрация Вологды

Владивосток, 9 февраля. На одном из приморских предприятий зафиксировали утечку аммиака. По данным региональной прокуратуры, в результате инцидента никто не пострадал.

Во время происшествия с территории производства были сразу же эвакуированы 420 работников — никто из них не получил травм. Городская поисково-спасательная служба выясняет, чем был спровоцирован выброс аммиака на объекте. Сейчас на месте инцидента проводят экологическую экспертизу.

«По предварительным данным, на территории предприятия произошла утечка аммиака, около трех литров. Общий объем хранящегося хладогена — семь тонн. Проводилась эвакуация работников цеха. Всего эвакуировано 420 работников за территорию производства», — передает РИА Новости.

Ранее грузовой автомобиль с баллонами газа в кузове свалился на парковку рядом со стройплощадкой во Владивостоке. Большегруз упал прямо на припаркованные автомобили.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Прокуратура Приморья: никто не пострадал при утечке аммиака во Владивостоке
эвакуация владивосток прокуратура предприятие утечка аммиака
Комментировать