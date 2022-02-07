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Власти Приморского края ввели обязательную маркировку всех собак

Общество
Власти Приморского края ввели обязательную маркировку всех собак
pixabay.com

Владивосток, 7 февраля. Депутатами Приморского края в трех чтениях был принят законопроект, который вводит обязательную маркировку всех собак на территории региона.

Власти Приморья приняли соответствующее решение из-за неблагоприятной обстановки в связи с нахождением на территории населенных пунктов бродячих собак. Отмечается, что число таких животных в крае продолжает увеличиваться, сообщает ТАСС.

«Важной новеллой законопроекта является создание единой базы данных маркированных собак на территории Приморского края, в которую будет включаться вся информация о собаках, как имеющих владельцев, так и без владельцев», — сообщил член комитета законодательного собрания края по социальной политике и защите прав граждан Сергей Слепченко.

Создание такой базы также поможет владельцам питомцев. Им будет проще найти животных в случае утери . Если в регионе действует режим повышенной готовности, связанный с угрозой из-за бездомных собак, жители могут самостоятельно доставлять их в приюты. За это они могут получить денежную выплату.

Проблемы бродячих собак все чаще поднимаются в российских регионах. Так, в Подмосковье животных будут отлавливать, вакцинировать, оказывать медицинскую помощь и выпускать обратно.

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