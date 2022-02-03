Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 18:54
18:53
Политика
Эрдоган снова заявил о готовности организовать встречу Путина и Зеленского
18:53
Армия
Фотографии с перехваченного над Белоруссией украинского дрона-разведчика появились в Сети
18:50
Армия
Зеленский заявил о расширении производства турецких беспилотников Bayraktar на Украине
18:50
Политика
Канцлер Австрии, обвинив РФ в росте цен на газ в ЕС, поменял местами причину и следствие
18:50
Общество
Замминистра здравоохранения Салагай напомнил о важности физических упражнений для здоровья
18:50
Весь мир
В Чили зарегистрирован абсолютный рекорд числа заражений от коронавируса
18:50
Происшествия
Пожарные борются с охватившим более 8 км растительности пожаром в Приморье
18:46
Политика
Илон Маск обиделся на Байдена, который не пригласил Tesla на саммит по электрокарам
18:45
Спорт
«Крылья Советов» расстались с четырьмя защитниками и взяли скандального форварда
18:44
Политика
Канцлер ФРГ Шольц запланировал визит в Россию на 15 февраля
Все новости

Зоопарк Владивостока организовал праздник на первый день рождения яванской макаки Антона

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 17:32
Общество
Зоопарк Владивостока организовал праздник на первый день рождения яванской макаки Антона
vlc.ru  /  Официальный сайт Администрации Владивостока

Владивосток, 3 февраля. Детеныш маленькой яванской макаки по кличке Антон отпраздновал свой первый день рождения. Зоопарк Владивостока организовал подопечному торжество в кругу сородичей.

Малыш отметил день рождения вместе с тетей Крабик и мамой Анитой. В рамках праздника животным приготовили вкусный подарок, состоящий из любимых лакомств, в числе которых оказались семечки, ягоды, сухофрукты, орешки.

Антон стал первой обезьяной, родившейся в зоопарке Владивостока. За год жизни здесь он уже успел полюбиться как сотрудникам, так и посетителям. С днем рождения малыша поздравили не только лично, но и в социальных сетях зоосада, пожелав ему здоровья и долгих лет жизни.

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» тем временем появились на свет два детеныша краснокнижных летучих лисиц. Через несколько месяцев зверята научатся летать, а сейчас пока за ними следят их мамы.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Зоопарк Владивостока организовал праздник на первый день рождения яванской макаки Антона
зоопарк день рождения хорошие новости россии яванский макак
Комментировать