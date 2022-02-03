Зоопарк Владивостока организовал праздник на первый день рождения яванской макаки Антона

Владивосток, 3 февраля. Детеныш маленькой яванской макаки по кличке Антон отпраздновал свой первый день рождения. Зоопарк Владивостока организовал подопечному торжество в кругу сородичей.

Малыш отметил день рождения вместе с тетей Крабик и мамой Анитой. В рамках праздника животным приготовили вкусный подарок, состоящий из любимых лакомств, в числе которых оказались семечки, ягоды, сухофрукты, орешки.

Антон стал первой обезьяной, родившейся в зоопарке Владивостока. За год жизни здесь он уже успел полюбиться как сотрудникам, так и посетителям. С днем рождения малыша поздравили не только лично, но и в социальных сетях зоосада, пожелав ему здоровья и долгих лет жизни.

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» тем временем появились на свет два детеныша краснокнижных летучих лисиц. Через несколько месяцев зверята научатся летать, а сейчас пока за ними следят их мамы.