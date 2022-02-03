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Рефрижераторное судно загорелось во Владивостоке

Происшествия
Рефрижераторное судно загорелось во Владивостоке
ГУ МЧС по Красноярскому краю

Владивосток, 3 февраля. Возгорание случилось на рефрижераторном судне на территории Владивостока. Корабль стоял у причала на улице Крыгина.

Пожар стартовал утром в четверг, 3 февраля. Сотрудники спасательных служб прибыли на место происшествия спустя три минуты после начала инцидента. Соответствующей информацией поделились в МЧС. Возгорание повредило корабль на площади десяти квадратных метров.

В результате пожара пострадавшие отсутствуют. До прибытия сотрудников спасательных служб 18 человек самостоятельно эвакуировались. В данный момент устанавливаются причины, детали, ущерб и обстоятельства возгорания.

Пожар ранее произошел на территории Ростова-на-Дону. В результате происшествия скончался местный житель.

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