Краболовное судно пошло ко дну у причала в Приморье

Владивосток, 2 февраля. Судно краболовов «Акванавт» утонуло у причала Зарубинской базы флота в Приморском крае. Предварительно, при эвакуации экипажа в трюме мог остаться старший механик, сообщили в экстренных службах.

На данный момент на месте происшествия работают водолазы, передает РИА Новости. Информации о пострадавших пока не поступало, все подробности и причины инцидента устанавливаются.

«Краболов затонул, часть судна — над водой. На месте будет работать водолаз, обследует судно», — сказал собеседник.

На днях во время шторма у берегов Сочи затонула яхта Hunter. Информации о пострадавших до сих пор не поступало.