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Краболовное судно пошло ко дну у причала в Приморье

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 04:45
Происшествия
Краболовное судно пошло ко дну у причала в Приморье
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елизавета Акимова

Владивосток, 2 февраля. Судно краболовов «Акванавт» утонуло у причала Зарубинской базы флота в Приморском крае. Предварительно, при эвакуации экипажа в трюме мог остаться старший механик, сообщили в экстренных службах.

На данный момент на месте происшествия работают водолазы, передает РИА Новости. Информации о пострадавших пока не поступало, все подробности и причины инцидента устанавливаются.

«Краболов затонул, часть судна — над водой. На месте будет работать водолаз, обследует судно», — сказал собеседник.

На днях во время шторма у берегов Сочи затонула яхта Hunter. Информации о пострадавших до сих пор не поступало.

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мчс приморский край краболовы
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