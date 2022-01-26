Жители Приморского края помогли добраться до берега косуле, которая замерзала на льду реки

Владивосток, 26 января. Неравнодушные рыбаки из Приморского края спасли косулю, которая замерзала на льду реки. Животное не могло передвигаться самостоятельно.

Местные жители рыбачили на льду реки Сучан. Там они увидели животное, которое лежало и не могло встать самостоятельно. Мужчины решили помочь косуле. Они начали ласково говорить с ней и успокаивать.

В этот момент рыбаки тащили ее в сторону берега. Кроме того, авторы видео предположили, что косуля беременна.

Когда животное оказалось возле земли, оно вскочило и бросилось бежать прочь от водоема. В соцсетях, где опубликовали видео, хвалят героев и выражают им благодарность за такой поступок.

В Подмосковье ранее спасли кошку, которая просидела на верхушке дерева четыре дня. Животное не могло спуститься самостоятельно.