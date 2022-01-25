Большегруз с газовыми баллонами опрокинулся во Владивостоке

Владивосток, 25 января. Грузовой автомобиль с баллонами газа в кузове свалился на парковку с косогора рядом со стройплощадкой. Об этом пишут местные СМИ.

Большегруз выезжал с территории ЖК «Восточный» на улице Североморской и упал на припаркованные автомобили. Грузовик завалился набок.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили местность и попросили не пересекать сигнальную ленту. По их словам, десяток емкостей уже успели убрать, однако утечка опасного вещества все равно была зафиксирована. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Недавно на трассе в Саратовской области фура столкнулась с легковым автомобилем. В результате аварии тяжелые травмы получила пожилая женщина, которая находилась на пассажирском сидении седана.