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Большегруз с газовыми баллонами опрокинулся во Владивостоке

Происшествия
Большегруз с газовыми баллонами опрокинулся во Владивостоке
inforeactor.ru  /  Жирнова Елена

Владивосток, 25 января. Грузовой автомобиль с баллонами газа в кузове свалился на парковку с косогора рядом со стройплощадкой. Об этом пишут местные СМИ.

Большегруз выезжал с территории ЖК «Восточный» на улице Североморской и упал на припаркованные автомобили. Грузовик завалился набок.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили местность и попросили не пересекать сигнальную ленту. По их словам, десяток емкостей уже успели убрать, однако утечка опасного вещества все равно была зафиксирована. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Недавно на трассе в Саратовской области фура столкнулась с легковым автомобилем. В результате аварии тяжелые травмы получила пожилая женщина, которая находилась на пассажирском сидении седана.

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авария владивосток газовый баллон большегруз
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