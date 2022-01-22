Уникальную операцию для тигренка с обморожением провели врачи Владивостока

Владивосток, 22 января. Травматологи Владивостокской клинической больницы спасли жизнь тигренка с обморожением. Они провели маленькому хищнику уникальную операцию.

Животное получило серьезные травмы после стычки с собаками. Местные жители обнаружили его на берегу реки в Анучинском районе Приморья с тяжелой травмой нижней челюсти. В районе, где нашли тигренка, температура достигает 40 градусов мороза.

Хищник легко перенес сложную операцию и готовится к следующей. Врачи наблюдают за его состоянием. Он питается бульонами и ждет возвращения в дикую природу, передает NTV.RU.

Жители Мичуринска ранее спасли ушастую сову, которая пострадала от удара о стекло. За здоровьем птицы наблюдают специалисты. Они планируют выходить ее и выпустить в привычную среду обитания.