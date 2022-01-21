Сотрудник приморского нацпарка встретил детеныша редкого амурского горала

Владивосток, 21 января. Группу редчайших амурских горалов запечатлели в национальном парке Приморья «Земля леопарда». Со взрослыми особями находился детеныш, рассказали в учреждении.

Амурский горал является единственным представителем полорогих копытных на юге Дальнего Востока. На территории России его практически не встретить. Сколько особей сейчас в мире, неизвестно.

«Ученые лично встретили самых редких копытных юго-западного Приморья – группу горалов с козленком, что впервые за последние 100 лет подтвердило теорию о присутствии в данном районе устойчивой размножающейся группировки этих краснокнижных животных», — отметили в нацпарке «Земля леопарда».

Встреча с детенышем горала произошла в середине января 2022 года. Один из сотрудников учреждения занимался фотоловушками в месте, где были обнаружены следы животных. Неожиданно вдалеке он увидел группу из четырех особей, включая детеныша.

Национальный парк «Земля леопарда» стал более комфортным для посещения туристов. Теперь на территории появились зоны барбекю, видовые площадки и экологическая тропа, длина которой свыше 360 метров.