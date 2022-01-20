Суд в Приморье отправил иностранца в колонию за экстремистские угрозы

Владивосток, 20 января. Первореченский районный суд во Владивостоке приговорил к трем годам и четырем месяцам 30-летнего иностранца за угрозы экстремистского характера в адрес местного жителя.

Инцидент произошел летом прошлого года на улице Марченко во Владивостоке. Вечером 33-летний приморец проходил мимо автомобильной парковки и встретил нетрезвого работника. Последний начал оскорблять мужчину, унижая его достоинства по признакам расы, религии и национальности. Вместе с этим иностранец угрожал оппоненту применением насилия, показывая похожий на нож предмет.

Задержать уроженца Средней Азии удалось недалеко от бухты Лазурной. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии».

«Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года и четыре месяца с отбыванием в колонии общего режима», — уточнили в пресс-центре суда.

Глава СК России Александр Бастрыкин ранее призвал ужесточить миграционное законодательство. Он считает, что такие меры помогут в решении проблемы с распространением преступности и экстремизма среди приезжих в России.