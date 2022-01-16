Жители Уссурийска спасли девочку от напавшей на нее бродячей собаки

Уссурийск, 16 января. Юная жительница Уссурийска едва не стала жертвой бродячей собаки во время похода на рынок. Взбесившееся животное напало на ребенка.

Девочка решила погулять с собакой и хотела купить овощей на рынке, расположенном около улицы Карбышева. Внезапно на ребенка набросился большой пес. Он вцепился в нее зубами, но на помощь жительнице Уссурийска бросились очевидцы.

«Люди помогли, отбили. Ребенок и собака остались относительно целы. Самое главное – живы. Всю дорогу до дома рыдала», — рассказала мать пострадавшей девочки в социальных сетях.

Нападения бродячих собак случаются нередко. Подобный случай произошел в Забайкальском крае. Стая, предположительно, из восьми особей набросилась на двоих старшеклассников и порвала им вещи. Следователи организовали проверку по факту случившегося, в ходе которой будут опрошены потерпевшие и сотрудники образовательного заведения.