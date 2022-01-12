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Фотоловушки впервые за 50 лет зафиксировали редчайшего леопарда восточнее Транссиба

  /   Обновлено: 12 января 2022 18:05
Общество
Фотоловушки впервые за 50 лет зафиксировали редчайшего леопарда восточнее Транссиба
instagram.com/amurleo_land  /  Национальный парк &quot;Земля леопардов&quot;

 

Владивосток, 12 января. Впервые за полвека дальневосточный леопард попался в фотоловушки восточнее Транссибирской магистрали. Это значит, популяция расселяется в исторический ареал.

Рост численности краснокнижных леопардов позволяет им возвращаться на свои исконные территории в России. Вероятнее всего, животное пересекло урбанизированную долину реки Раздольной, Транссиб и вышло в историческую часть ареала в южном Сихотэ-Алине, говорится в сообщении Амурского филиала WWF.

«Впервые в истории изучения дальневосточный леопард зафиксирован на фотоловушки за Транссибом. Дальневосточный леопард попался на фотоловушки WWF России и фотографа Игоря Метельского в охотхозяйстве «Северная» в Надеждинском районе Приморского края», — сообщили в пресс-службе филиала.

Фотоловушки зафиксировали за Транссибом самца пятнистого хищника. Взрослеющим леопардам свойственно покидать места своего рождения в поисках новых территорий, при чем на большие расстояния уходят именно самцы.

Удивительные кадры ранее получили работники национального парка «Земля леопарда» в Приморье. Фотоловушка у Кравцовских водопадов засняла «арию» редкой кошки по кличке Ониисан.

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