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Первого в мире уникального лилигра показали в Сафари-парке Приморья

  /   Обновлено: 04 января 2022 19:43
Общество
Первого в мире уникального лилигра показали в Сафари-парке Приморья
pixabay.com  /  27707

Владивосток, 4 января. Работники приморского Сафари-парка показали уникального зверя — первого в мире лилигра. Животное по кличке Благ является гибридом лигрицы и льва.

Редчайшего хищника содержат в парке с 2019 года. Ранее люди пытались скрестить лигра со львом или тигром, но 90% самок не могли забеременеть, а у остальных 10% детеныши погибали. Теперь же можно увидеть настоящее чудо, написали сотрудники приморского парка на своем официальном сайте.

«Насколько это очень редкий зверь, многие люди не в полной мере понимают», — говорится в сообщении.

Лилигр родился в передвижном зоопарке Пятигорска в 2012 году. Вместе с ним на свет появились еще два уникальных животных, которых назвали Амуром и Тамбиной, рассказали специалисты Сафари-парка.

Приморское учреждение «Белый лев» в конце декабря 2021 года выкупило из передвижного зоопарка леопарда, который находился в плохом состоянии. На языке у животного обнаружили опухоль.

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