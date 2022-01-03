Фотоловушка у Кравцовских водопадов засняла «арию» дальневосточного леопарда

Владивосток, 3 января. Работники национального парка «Земля леопарда» в Приморье получили удивительные кадры. Фотоловушка засняла редкую кошку по кличке Ониисан.

Дальневосточный хищник попал на камеру неподалеку от одной из любимых многими достопримечательностей — Кравцовских водопадов. Леопард вышел на вершину горного хребта, улегся и «запел». Характерный затяжной рык позволяет животным общаться между собой, объяснили специалисты заповедной территории.

«Леопард оставил сразу три метки: запаховую с помощью мочи, визуальную — поскреб задними лапами. Третьей меткой стал его активный рык, который раскатом грома разошелся по долине», — отметили работники нацпарка.

Численность леопардов в России на сегодняшний день достигла 110 особей. Пока далеко до полного восстановления популяции, но прогресс уже заметен. В начале XXI века в дикой природе оставалось всего 35 дальневосточных леопардов.

Сразу три редких вида особей семейства кошачьих попали в объектив фотоловушки в декабре. Вдоль скалы прошли лесной кот, леопард и семейство тигров. Фиксация трех видов животных в одном месте — редкий кадр.