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Интерпол задержал приморского мошенника на Филиппинах

Происшествия
Интерпол задержал приморского мошенника на Филиппинах
twitter.com  /  @PDI_CHILE

Владивосток, 29 декабря. Филиппины депортировали россиянина, который обвиняется в аферах с квартирами в Приморском крае. Задержанный Интерполом мужчина отбирал жилье у людей, ведущих асоциальный образ жизни, сообщила офпред МВД России Ирина Волк.

Гражданин РФ Антон Лихарев был объявлен в розыск по линии Интерпола в 2017 году. Следствие склонно предполагать, что мужчина покинул родину за год до этого. Преступления, за которые разыскивали Лихарева, датируются 2012 и 2014 годами.

По версии следователей, преступник находил россиян, которые погрязли в долгах и вели асоциальный образ жизни. Антон Лихарев путем обмана лишил жилья двух приморцев, уверяя их, что поможет в размене их квартир на меньшие с доплатой.

Недавно бывшего министра финансов Болгарии задержали за рулем автомобиля, угнанного в России. Арендованная машина также фигурирует в базе Интерпола.

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Ирина Волк филиппины мошенники приморский край интерпол
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