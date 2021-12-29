Пять человек пострадали в массовой аварии с участием автобуса в Приморье

Владивосток, 29 декабря. Пять человек пострадали в результате столкновения трех легковых машин и автобуса. Происшествие произошло на территории Уссурийска в Приморском крае.

В сообщении УМВД по региону сказано, что поступило сообщение об аварии на Владивостокском шоссе, в результате которой пострадали пять человек. По предварительной информации, женщина за рулем машины Mitsubishi выехала на встречную полосу и допустила столкновение с автомобилем Toyota. В это транспортное средство затем врезалась другая Toyota. В результате Mitsubishi откинуло назад, где машина столкнулась с автобусом Daewoo BS106.

Семь человек ранее стали жертвами аварии с участием автобуса. Смертельное ДТП произошло на территории Колумбии. Автобус с пассажирами сорвался в пропасть. Во время инцидента 20 человек отделались травмами.