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Сильный мороз спровоцировал аварии на электросетях в приморском Артеме

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 05:59
Общество
Сильный мороз спровоцировал аварии на электросетях в приморском Артеме
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Артем, 27 декабря. Проблемы с электроэнергией зафиксировали в городе Артем, который находится в 36 километрах от Владивостока. Об аварийных ситуациях сообщил глава населенного пункта Вячеслав Квон.

Причинами перегрузки на электросетях стали сильные морозы, которые уже несколько дней длятся в Приморье. По словам главы Артема, аварийные бригады на выходных занимались восстановлением поврежденных трансформаторов.

«В связи с продолжительными морозами у нас идет перегрузка на многих сетях. Практически все прошедшие выходные аварийные бригады занимались восстановлением поврежденных трансформаторов и сетей. Все проблемные участки мы знаем и держим на контроле», — отметил Квон в своем Instagram.

Аварийные службы сейчас заняты восстановительными работами. Сегодня запланировано совещание с министром энергетики Приморья и сетевыми организациями. На нем обсудят перераспределение нагрузки электричества.

Минувшие выходные для приморцев выдались морозными. В субботу, 25 декабря, температура воздуха в регионе опустилась до -26 градусов. В некоторых районах прошел небольшой снегопад.

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