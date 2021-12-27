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Продавцам пришлось в спешке спасать товар на пылающем рынке во Владивостоке

Происшествия
Продавцам пришлось в спешке спасать товар на пылающем рынке во Владивостоке
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Владивосток, 27 декабря. Мощное пламя охватило рынок в районе Детского парка во Владивостоке. Продавцы в спешке стараются вынести товар из полыхающих торговых рядов в безопасное место, сообщили в местных СМИ.

Кадры пожара были опубликованы в Сети. Очевидцы сообщили, что после вспыхнувшего пламени огонь начал стремительно распространяться по всем прилавкам. Пока продавцы пытались спасти товар, прибывшие на место спасатели занимались тушением возгорания.

Огнеборцам на восьми машинах удалось оперативно ликвидировать горение, сейчас они проводят проливку пострадавших помещений. Несмотря на оперативное реагирование, несколько павильонов успели выгореть. Как заявили очевидцы, наибольший урон нанесен магазинам одежды и косметики.

Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара предстоит выяснить специалистам.

Во Владивостоке днем ранее треснул целый мост из-за аномальных морозов. На место происшествия выезжал вице-мэр Николай Зайцев.

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