Новый дельфинарий с уникальной лечебной программой открылся во Владивостоке

Владивосток, 25 декабря. Первый на Дальнем Востоке дельфинарий для лечения детей открылся на базе медцентра «Океан». Увидеть водное представление раньше всех смогли дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Ребята насладились выступлением южноамериканских морских котиков и львов, а также посмотрели на черноморских афалин, продемонстрировавших чудеса дрессировки. Морские звери поиграли с детьми в мяч, станцевали и показали необычные трюки. Также гостям дали возможность прокатиться на лодке в сопровождении животных.

В дальнейшем в заведении будет проводиться терапия, предназначенная в первую очередь для детей. Под руководством инструктора ребенок сможет поплавать с животным и получить заряд положительных эмоций.

Ранее сообщалось, что южноафриканский морской котик родился в дельфинарии Набережных Челнов. Родители котика родом из Уругвая. На протяжении четырех лет они выступают в разных шоу водного парка.