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Новый дельфинарий с уникальной лечебной программой открылся во Владивостоке

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 18:56
Общество
Новый дельфинарий с уникальной лечебной программой открылся во Владивостоке
Невские Новости

Владивосток, 25 декабря. Первый на Дальнем Востоке дельфинарий для лечения детей открылся на базе медцентра «Океан». Увидеть водное представление раньше всех смогли дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Ребята насладились выступлением южноамериканских морских котиков и львов, а также посмотрели на черноморских афалин, продемонстрировавших чудеса дрессировки. Морские звери поиграли с детьми в мяч, станцевали и показали необычные трюки. Также гостям дали возможность прокатиться на лодке в сопровождении животных.

В дальнейшем в заведении будет проводиться терапия, предназначенная в первую очередь для детей. Под руководством инструктора ребенок сможет поплавать с животным и получить заряд положительных эмоций.

Ранее сообщалось, что южноафриканский морской котик родился в дельфинарии Набережных Челнов. Родители котика родом из Уругвая. На протяжении четырех лет они выступают в разных шоу водного парка.

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