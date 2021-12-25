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Девушки в кожаных шортах станцевали для детей на губернаторской елке во Владивостоке

Общество
Девушки в кожаных шортах станцевали для детей на губернаторской елке во Владивостоке
Невские Новости  /  Анна Карпова

Владивосток, 25 декабря. Гастролирующий Цирк Филатовых устроил пикантное шоу для на губернаторской елке во Владивостоке. Перед зрителями выступили девушки в кожаных шортах с жезлами.

Детям показывали шоу с Дедом Морозом, Бабой Ягой, погоней и приключениями. Однако в середине представления на сцену вышли девушки в провокационных костюмах: они были одеты в короткие кожаные шорты и фуражки, в руках танцовщицы держали жезлы.

Девушки в кожаных шортах станцевали для детей на губернаторской елке во Владивостоке
Prt Scr vk.com / СВЕЖИЕ НОВОСТИ

Дрессировщик цирка Александр Филатов объяснил, что исполнительницы олицетворяли полицейских, которые помогали Деду Морозу победить отрицательных персонажей.

«Это танец полицейских. Мы работаем его не первый год, и первый раз обращают на это внимание. Никаких откровенных сцен. Это обычный танец. Когда девушки выходят в перьях в балете, никого же это не трогает», — приводит слова Филатова Telegram-канал «Подъем».

Группа «Земляне» ранее собрала популярных исполнителей в грандиозном новогоднем шоу. Концерт прошел на сцене московского Vegas City Hall 14 декабря.

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