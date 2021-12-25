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Трое моряков получили ожоги в результате взрыва газового баллона в порту Владивостока

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 08:31
Происшествия
Трое моряков получили ожоги в результате взрыва газового баллона в порту Владивостока
23.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Владивосток, 25 декабря. Трое моряков судна, которое пришвартовано в бухте Диомид, получили сильные ожоги во время взрыва газового баллона. Медики доставили пострадавших в шоковом состоянии в больницу, где им была оказана нужная помощь.

Взрыв случился в результате сварочных работ на пирсе на территории морского порта в Первомайском районе. По итогу троих пострадавших моряков госпитализировали в ожоговый центр. В этом списке житель Владивостока 39 лет, уроженец Краснодара 33 лет и мужчина из Спасска-Дальнего 40 лет, передает «КП-Владивосток».

Врачи диагностировали у всех пострадавших ожоги головы, тела и конечностей второй и третьей степени тяжести. По факту взрыва газа сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Двое детей и трое взрослых недавно пострадали в результате взрыва бытового газа на территории Тбилиси.

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