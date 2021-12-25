Жителям Приморья пообещали морозы до 26 градусов в субботу

Владивосток, 25 декабря. Поле повышенного давления установится в Приморье в субботу, в некоторых районах края ожидается небольшой снег, температура воздуха опустится до -26 градусов, сообщает «Примпогода».

Во Владивостоке синоптики прогнозируют переменную облачность, существенных осадков не ожидается. Столбики термометров опустятся до -20...-22 градусов, утром возможен мороз до -26 градусов, сообщает «Примпогода».

В Уссурийске — переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, слабый до умеренного. В городе ожидается до -19 градусов. В Находке возможен сильный северо-западный ветер, температура — до -21 градусов. Осадков не ожидается.

Ранее иностранных пользователей Twitter впечатлило видео заснеженного Владивостока. Иностранцы эмоционально отреагировали на снежный апокалипсис на Дальнем Востоке.