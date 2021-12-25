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Глава Приморья Кожемяко облился ледяной водой в 25-градусный мороз

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 07:20
Общество
Глава Приморья Кожемяко облился ледяной водой в 25-градусный мороз
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Владивосток, 25 декабря. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял «ледяной душ» в рамках акции «Закаленная Россия — сильная страна», сообщили в региональном правительстве.

Глава региона облился ледяной водой во Владивостоке вместе с другими любителями зимнего плавания. В это время в приморской столице столбики термометров показывали -25 градусов.

«В один из самых холодных дней зимы, когда отметка термометра достигала минус 25 градусов, на водной станции ЦСКА во Владивостоке собрались около 100 человек — любителей зимнего плавания», — отметили в правительстве Приморского края.

Кожемяко отметил, что такие мероприятия дают заряд бодрости всей стране от Калининграда до Владивостока. Глава региона напомнил, что по зимнему плаванию проводятся официальные соревнования. Он выразил надежду на победы приморских спортсменов в этом виде спорта.

Ранее основатель общества «Невские моржи», инструктор по закаливанию Роман Лебедев заявил, что самая грубая ошибка начинающих «моржей» — это закаливание без предварительной консультации со специалистом. По его словам, россияне в этом вопросе проявляют беспечность и излишнюю самостоятельность, не задумываясь о последствиях.

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приморье кожемяко закаливание
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