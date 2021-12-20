Приморский вор-рецидивист пытался скрыться от полиции под ванной любовницы

Владивосток, 20 декабря. Грабитель из Владивостока хотел спрятаться от нагрянувших полицейских под ванной в квартире у одной из любовниц. Несмотря на изобретательность, 24-летнего вора-рецидивиста все-таки задержали.

По данным «МВД Медиа», ранее судимый молодой человек находился в столице Приморья без постоянной регистрации. Правоохранители подозревают, что он злоумышленник к кражам вещей из гостиниц, офисов и баров. Подозреваемый также с сентября 2021 года находится в федеральном розыске за кражу в Находке.

Во время визита сотрудников правопорядка 24-летний вор хотел спрятаться под ванной в квартире у одной из одиноких отзывчивых женщин. После задержания в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

На днях полицейские задержали серийного вора в Перми. Установить личность злоумышленника удалось благодаря ведру из-под майонеза.